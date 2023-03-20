Давыдов Григорий Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдов Григорий Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Давыдов Ефим Михайлович

Мать: Давыдова Мавра Алексеевна

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Евдокимова Агафья Григорьевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Матрена Григорьевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Евлампия Григорьевна

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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