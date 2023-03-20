Давыдов Григорий Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Давыдов Ефим Михайлович
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Евдокимова Агафья Григорьевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Матрена Григорьевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Евлампия Григорьевна
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно