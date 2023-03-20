(Давыдов) Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Давыдов) Евдокия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Давыдов Григорий Ефимович

Мать: ?

Смерть
Неизвестно
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