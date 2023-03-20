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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Евдокимова Агафья Григорьевна

Отец ребёнка: Давыдов Григорий Ефимович

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Матрена Григорьевна

Отец ребёнка: Давыдов Григорий Ефимович

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Давыдов Григорий Ефимович

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Евлампия Григорьевна

Отец ребёнка: Давыдов Григорий Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыдов Григорий Ефимович

Смерть
Неизвестно
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