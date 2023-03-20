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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Евдокимова Агафья Григорьевна
Отец ребёнка: Давыдов Григорий Ефимович
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Матрена Григорьевна
Отец ребёнка: Давыдов Григорий Ефимович
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Давыдов Григорий Ефимович
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Евлампия Григорьевна
Отец ребёнка: Давыдов Григорий Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно