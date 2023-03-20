Давыдова (Тарасова) Мавра Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Тарасов Алексей
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Давыдов Ефим Михайлович
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Давыдов Ефим Михайлович
Попово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Лукерья Ефимовна
Отец ребёнка: Давыдов Ефим Михайлович
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Давыдов Ефим Михайлович
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Давыдов Ефим Михайлович
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Давыдов Ефим Михайлович
Рождение ребёнка
1867
Сын: Давыдов Димитрий Ефимович
Отец ребёнка: Давыдов Ефим Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Давыдов Григорий Ефимович
Отец ребёнка: Давыдов Ефим Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно