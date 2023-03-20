Давыдова (Тарасова) Мавра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдова (Тарасова) Мавра Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Тарасов Алексей

Мать: Тарасова Февронья Васильевна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Давыдов Федор Ефимович

Отец ребёнка: Давыдов Ефим Михайлович

Рождение ребёнка
1852

Сын: Давыдов Тихон Ефимович

Отец ребёнка: Давыдов Ефим Михайлович

Попово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Лукерья Ефимовна

Отец ребёнка: Давыдов Ефим Михайлович

Рождение ребёнка
1858

Сын: Давыдов Тимофей Ефимович

Отец ребёнка: Давыдов Ефим Михайлович

Рождение ребёнка
1860

Сын: Давыдов Артемий Ефимович

Отец ребёнка: Давыдов Ефим Михайлович

Рождение ребёнка
1865

Сын: Давыдов Андрей Ефимович

Отец ребёнка: Давыдов Ефим Михайлович

Рождение ребёнка
1867

Сын: Давыдов Димитрий Ефимович

Отец ребёнка: Давыдов Ефим Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давыдов Григорий Ефимович

Отец ребёнка: Давыдов Ефим Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыдов Ефим Михайлович

Смерть
Неизвестно
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