Давыдов Федор Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Давыдов Ефим Михайлович
Рождение ребёнка
1877
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1879
Сын: Давыдов Николай Федорович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Матрена Федоровна
Мать ребёнка: Давыдова Александра Логиновна
Рождение ребёнка
14.01.1897
Сын: Давыдов Тимофей Федорович
Мать ребёнка: Давыдова Александра Логиновна
Рождение ребёнка
03.01.1900
Сын: Давыдов Афанасий Федорович
Мать ребёнка: Давыдова Александра Логиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно