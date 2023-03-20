Давыдов Федор Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДавыдов Федор Ефимович

Давыдов Федор Ефимович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Давыдов Ефим Михайлович

Мать: Давыдова Мавра Алексеевна

Рождение ребёнка
1877

Сын: Давыдов Федор Федорович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1879

Сын: Давыдов Николай Федорович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1882

Сын: Давыдов Иван Федорович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Матрена Федоровна

Мать ребёнка: Давыдова Александра Логиновна

Рождение ребёнка
14.01.1897

Сын: Давыдов Тимофей Федорович

Мать ребёнка: Давыдова Александра Логиновна

Рождение ребёнка
03.01.1900

Сын: Давыдов Афанасий Федорович

Мать ребёнка: Давыдова Александра Логиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыдова Александра Логиновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close