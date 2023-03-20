Давыдов Артемий Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдов Артемий Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Давыдов Ефим Михайлович

Мать: Давыдова Мавра Алексеевна

Рождение ребёнка
1884

Сын: Давыдов Иван Артемьевич

Мать ребёнка: Давыдова Соломия Егоровна

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Мария Артемьевна

Мать ребёнка: Давыдова Соломия Егоровна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Давыдов Константин Артемьевич

Мать ребёнка: Давыдова Соломия Егоровна

Рождение ребёнка
21.08.1898

Дочь: Наталья Артемьевна

Мать ребёнка: Давыдова Соломия Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыдова Соломия Егоровна

Смерть
Неизвестно
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