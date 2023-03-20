Давыдов Артемий Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Давыдов Ефим Михайлович
Рождение ребёнка
1884
Мать ребёнка: Давыдова Соломия Егоровна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Мария Артемьевна
Мать ребёнка: Давыдова Соломия Егоровна
Рождение ребёнка
1893
Сын: Давыдов Константин Артемьевич
Мать ребёнка: Давыдова Соломия Егоровна
Рождение ребёнка
21.08.1898
Дочь: Наталья Артемьевна
Мать ребёнка: Давыдова Соломия Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно