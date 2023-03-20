Давыдов Андрей Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Давыдов Ефим Михайлович
Рождение ребёнка
1896
Сын: Давыдов Емельян Андреевич
Мать ребёнка: Давыдова Меланья Андреевна
Рождение ребёнка
21.03.1898
Сын: Давыдов Гавриил Андреевич
Мать ребёнка: Давыдова Меланья Андреевна
Рождение ребёнка
18.11.1900
Мать ребёнка: Давыдова Меланья Андреевна
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: Давыдова Меланья Андреевна
Рождение ребёнка
21.03.1915
Мать ребёнка: Давыдова Меланья Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно