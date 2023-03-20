Давыдов Андрей Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдов Андрей Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Давыдов Ефим Михайлович

Мать: Давыдова Мавра Алексеевна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Давыдов Емельян Андреевич

Мать ребёнка: Давыдова Меланья Андреевна

Рождение ребёнка
21.03.1898

Сын: Давыдов Гавриил Андреевич

Мать ребёнка: Давыдова Меланья Андреевна

Рождение ребёнка
18.11.1900

Сын: Давыдов Петр Андреевич

Мать ребёнка: Давыдова Меланья Андреевна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Давыдов Павел Андреевич

Мать ребёнка: Давыдова Меланья Андреевна

Рождение ребёнка
21.03.1915

Сын: Давыдов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Давыдова Меланья Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыдова Меланья Андреевна

Смерть
Неизвестно
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