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Давыдов Тихон Ефимович

Место рождения

Попово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Давыдов Ефим Михайлович

Мать: Давыдова Мавра Алексеевна

Попово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Давыдов Василий Тихонович

Мать ребёнка: Давыдова Параскева Савельевна

Попово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Давыдов Флор Тихонович

Мать ребёнка: Давыдова Параскева Савельевна

Попово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Анисия Тихоновна

Мать ребёнка: Давыдова Параскева Савельевна

Попово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Акулина Тихоновна

Мать ребёнка: Давыдова Параскева Савельевна

Попово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Давыдов Игнатий Тихонович

Мать ребёнка: Давыдова Параскева Савельевна

Попово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Давыдов Самсон Тихонович

Мать ребёнка: Давыдова Параскева Савельевна

Попово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыдова Параскева Савельевна

Смерть
Неизвестно
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