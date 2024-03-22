Давыдов Тихон Ефимович
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Давыдов Ефим Михайлович
Рождение ребёнка
1876
Сын: Давыдов Василий Тихонович
Мать ребёнка: Давыдова Параскева Савельевна
Рождение ребёнка
1879
Мать ребёнка: Давыдова Параскева Савельевна
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Анисия Тихоновна
Мать ребёнка: Давыдова Параскева Савельевна
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Акулина Тихоновна
Мать ребёнка: Давыдова Параскева Савельевна
Рождение ребёнка
1893
Сын: Давыдов Игнатий Тихонович
Мать ребёнка: Давыдова Параскева Савельевна
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: Давыдова Параскева Савельевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно