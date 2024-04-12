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Одуд / Удод / Кондрат Фомич

Место рождения

Тарасовка

Дата рождения

25.09.1831

Дата смерти

09.09.1907

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1831

Отец: Удод Фома Филиппов

Мать: Удод Евфросиния Никитина

Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Удод Харитон Кондратьевич

Мать ребёнка: Удод Евдокия Трофимовна

Бракосочетание
До 1861

Жена: Удод Евдокия Трофимовна

Рождение ребёнка
27.08.1863

Сын: Удод Александр Крндратьевич

Мать ребёнка: Удод Евдокия Трофимовна

Троицкая церковь с.Петропавловского м/к - 1863г .зап.№ 85,ГАЗО , Ф - 5593-2-1984
Рождение ребёнка
27.08.1863

Сын: Удод / Одуд / Иван / Иоанн / Кондратьевич

Мать ребёнка: Удод Евдокия Трофимовна

Троицкая церковь с.Петропавловского м/к 1863г.,зап.,№ 84, ГАЗО, Ф - 5593-2-1084
Рождение ребёнка
28.05.1867

Дочь: Феодосия Кондратьевна

Мать ребёнка: Удод Евдокия Трофимовна

Троицкая церковь с.Петропавловского м/к 1867г лист № 0230,зап.№ 44, ГАЗО Ф - Р5593-2-1085.
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Удод Гурий Кондратьевич

Мать ребёнка: Удод Евдокия Трофимовна

Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Одуд / Удод / Петр Кондратьевич

Мать ребёнка: Удод Евдокия Трофимовна

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Одуд / Удод / Афанасий Кондратьевич

Мать ребёнка: Удод Евдокия Трофимовна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Одуд / Удод / Михаил Кондратьевич

Мать ребёнка: Удод Евдокия Трофимовна

Рождение ребёнка
1899

Сын: Одуд / Удод / Макар Кондратьевич

Мать ребёнка: Удод Евдокия Трофимовна

Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1901

Сын: Одуд / Удод / Прокофий Кондратьевич

Мать ребёнка: Удод Евдокия Трофимовна

Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1901

Сын: Одуд / Удод / Григорий Кондратьевич

Мать ребёнка: Удод Евдокия Трофимовна

Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
09.09.1907
Запорожье, Борзнянский район, Черниговская область, Украина
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