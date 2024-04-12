(Удод) Феодосия Кондратьевна
Место рождения
Дата рождения28.05.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1867
Троицкая церковь с.Петропавловского м/к 1867г лист № 0230,зап.№ 44, ГАЗО Ф - Р5593-2-1085.
Крещение
28.05.1867
Троицкая церковь с.Петропавловского м/к 1867г. лист № 0230,зап.№ 44, ГАЗО Ф - Р5593-2-1085 | Godparents:Петропавловские гос.крестьяне: Родион Максимович Назаренко,Федора Александровича Удода жена - М... Показать все
Смерть
Неизвестно