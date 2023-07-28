Одуд / Удод / Петр Кондратьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1875
Дата смерти14.06.1922
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Бракосочетание
После 1894
Рождение ребёнка
02.10.1902
Дочь: Воронова Пелагея Петровна
Мать ребёнка: Одуд / Удод / Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
28.11.1909
Сын: Одуд / Удод / Андрей Петрович
Мать ребёнка: Одуд / Удод / Мария Сергеевна
Аххив г.Приморско-Ахтарска КК
Рождение ребёнка
30.06.1912
Мать ребёнка: Одуд / Удод / Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
14.12.1915
Сын: Одуд Удод / Павел Петрович
Мать ребёнка: Одуд / Удод / Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
04.03.1921
Сын: Одуд Иван Петрович
Мать ребёнка: Одуд / Удод / Мария Сергеевна
Похороны
14.06.1922
Смерть
14.06.1922
Причина смерти: Болезнь - сыпной тиф | Запись № 276 от 16.06.1922г. сделана ЗАГСом Ольгинского Волисполкома