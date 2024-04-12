Одуд Удод / Павел Петрович
Место рождения
Дата рождения14.12.1915
Дата смертиОколо 1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1915
Образование
С ?.09.1924 по ?.05.1931
7 классов | Учащийся
Вступление в партию
С 1930 по 1939
В 1939г. выбыл в св. с вступлением в члены ВКПб
Работа или профессия
С ?.05.1931 по ?.09.1932
Колхозник колхоза " Путь к коммунизму "
Образование
С ?.09.1932 по ?.11.1933
Шахты, город Шахты, Ростовская область
Техникум горной промышленности | Студент
Военная служба
С ?.11.1933 по ?.10.1934
Кутаиси, ქ. ქუთაისი, იმერეთი
1-й отд.арт.полк, красноармеец.
Военная служба
С ?.10.1934 по ?.11.1936
Тбилиси, ქ. თბილისი
Закавказское объедененное военное арт.училище - курсант
Военная служба
С 14.05.1936 по ?.12.1937
Тихоокеанский ВО 117 стр.полк 29 сд
Командир вьючной полубатареи
Получение воинского звания/чина
17.10.1936
117 сп,39 сд.1 ОКА ( Приказ №0206 ) присвоено в/звание лейтенант
Командир горно-вьючной батареи
Военная служба
С ?.12.1937 по ?.07.1938
Тихоокеанский ВО 117 стр.полк 29 сд
Командир уч.взвода
Военная служба
С ?.07.1938 по ?.12.1941
Тихоокеанский ВО 117 стр.полк 29 сд
Командир ГВБ ( Приказ № 0206 от 17.10.1938г. )
Военная служба
С ?.08.1938 по ?.11.1938
Участник событий в районе озера "ХАСАН"
117 сп,39 сд в должности командира горно-вьючной батареи
Получение воинского звания/чина
05.11.1938
117 сп 39 сд 1 ОКА-присвоено звание ст.лейтенант
Командир горно-вьючной батареи
Вступление в партию
?.04.1939
Парт орг.117 сп 39 сд
Партбилет № 2118468
Военная служба
С ?.12.1940 по ?.08.1941
109 гауб.артполк 21 сд
Адъютант дивизиона ( 1 КА, Приказ № 015 от 12.04.1941г.)
Получение воинского звания/чина
12.04.1941
109 гаубичн.арт.полка 21сд ( Приказ № 015) присвоено звание капитан
Ст.Адъютант дивизиона
Получение воинского звания/чина
06.08.1941
Упр.26сд ( Приказ № 0260 ) присвоено звание майор
Пом.нач.штаба
Военная служба
С 18.08.1941 по 10.02.1942
Управление 21 сд
Пом.нач.штаба артиллерии
Военная служба
С 24.11.1941 по 24.11.1943
Калининский фронт
Получение воинского звания/чина
10.02.1942
78 арт.полк 27сд 7А ( Приказ № 0133 ) присвоено свание подполковник
78 арт.полк27сд 7А -командир дивизиона
Военная служба
С 10.02.1942 по 07.07.1942
78 арт.полк 21 сд
Командир дивизиона ( ДВФ,Приказ №0133 от 10.02.1942г.)
Военная награда
29.05.1942
Приказ № 04,ком.7А
Орден "Красной Звезды" № 47114
Военная служба
С 07.07.1942 по 31.08.1943
1224 гаубичный арт.полк РГК, 7 А
Начальник штаба ( 7 А , Приказ № 0401 от 07.07.1942г.)
Рождение ребёнка
Около 1942
Сын: Одуд Борис Павлович
Мать ребёнка: Одуд Анастасия Григорьевна
Бракосочетание
До 1942
Военная служба
С 31.08.1943 по ?.08.1944
358 сд
Начальник штаба ( Кал.фр.Приказ № 0355 от 31.08.1943г.)
Ранение
24.09.1943
Военный Госпиталь № 1229, свидетельство № 6812 от 10-07.1944г.
24.09.1943г. " Осколочное ранение в левый коленный сустав,резенция коленного сустава. 16.10.11943г. ампутация левого бедра по поводу тяжелого септического заболевания" Признан годным 2-й степени. .
Военная служба
С 01.08.1944 по 15.11.1947
Начальник уч.части военной кафедры ( Ком.арт.КА приказ № 0695 от 01.08.1944г.
Военная награда
03.11.1944
Калининский фронт Указ ПВС СССР
Медаль "За боевые заслуги" № 1216129,уд-е № 057476
Военная награда
09.05.1945
Указ ПВС СССР медаль "За победу на германией в ВОВ 1941-1945гг" уд-е № 0196085
Военная награда
16.11.1945
Приказ Ком арт.КА- № 029н
Орден "Отечественной Войны - 1-й ст." № 281513,уд-е № Ж-880949
Демобилизация
15.11.1947
Уволен в запас из ВС по ст.43 ,Приказ № 01459 от 15.11.1947г.
Рождение ребёнка
Около 1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Одуд Анастасия Григорьевна
Военная служба
28.10.1957
Исключен с в/учета по болезни св-во о болезни ст.65,гр 2-3 ,Приказ МО СССР № 336-42г.
Место жительства
Неизвестно
ул.Куйбышева-153,кв-2
Похороны
1972
Смерть
Около 1972
Причина смерти: Болезнь