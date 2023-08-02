Одуд (Герасимова) Анастасия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Одуд (Герасимова) Анастасия Григорьевна

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Место рождения

Россия Алтайский кр.Зыряновский р-н д.Цыганово

Дата рождения

15.01.1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1915 г.р.

Дети

Около 1942 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Алтайский кр.Зыряновский р-н д.Цыганово
Рождение ребёнка
Около 1942

Сын: Одуд Борис Павлович

Отец ребёнка: Одуд Удод / Павел Петрович

Бракосочетание
До 1942

Муж: Одуд Удод / Павел Петрович

Рождение ребёнка
Около 1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Одуд Удод / Павел Петрович

Смерть
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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