Одуд / Удод / (Моргунова) Мария Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Моргунов Сергей
Бракосочетание
После 1894
Рождение ребёнка
02.10.1902
Дочь: Воронова Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Одуд / Удод / Петр Кондратьевич
Рождение ребёнка
28.11.1909
Сын: Одуд / Удод / Андрей Петрович
Отец ребёнка: Одуд / Удод / Петр Кондратьевич
Аххив г.Приморско-Ахтарска КК
Рождение ребёнка
30.06.1912
Отец ребёнка: Одуд / Удод / Петр Кондратьевич
Рождение ребёнка
14.12.1915
Сын: Одуд Удод / Павел Петрович
Отец ребёнка: Одуд / Удод / Петр Кондратьевич
Рождение ребёнка
04.03.1921
Сын: Одуд Иван Петрович
Отец ребёнка: Одуд / Удод / Петр Кондратьевич
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно