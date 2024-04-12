Одуд / Удод / (Моргунова) Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Одуд / Удод / (Моргунова) Мария Сергеевна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Моргунов Сергей

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1894

Муж: Одуд / Удод / Петр Кондратьевич

Рождение ребёнка
02.10.1902

Дочь: Воронова Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Одуд / Удод / Петр Кондратьевич

Рождение ребёнка
28.11.1909

Сын: Одуд / Удод / Андрей Петрович

Отец ребёнка: Одуд / Удод / Петр Кондратьевич

Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Аххив г.Приморско-Ахтарска КК
Рождение ребёнка
30.06.1912

Сын: Одуд Мефодий Петрович

Отец ребёнка: Одуд / Удод / Петр Кондратьевич

Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
14.12.1915

Сын: Одуд Удод / Павел Петрович

Отец ребёнка: Одуд / Удод / Петр Кондратьевич

Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
04.03.1921

Сын: Одуд Иван Петрович

Отец ребёнка: Одуд / Удод / Петр Кондратьевич

Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Похороны
Неизвестно
Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
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