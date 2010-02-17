Одуд Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения04.03.1921
Дата смерти17.02.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1921
Военная служба
10.10.1939
2-й Приб.Фронт 163 сп, 11 сд. Старшина
Призван Приморско-Ахтарским РВК Краснодарского кр.
Военная награда
28.01.1945
Медаль "За боевые заслуги "
Военная награда
20.02.1945
Орден "Славы 3-й ст."
Военная награда
16.11.1945
Орден "Отечественной Войны 1-й ст."
Рождение ребёнка
Около 28.11.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Одуд Ольга Гавриловна
Бракосочетание
До 1947
Жена: Одуд Ольга Гавриловна
Рождение ребёнка
15.01.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Одуд Ольга Гавриловна
Смерть
17.02.2010
Причина смерти: Болезнь
Похороны
18.02.2010