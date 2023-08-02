Одуд (Худалиева) Ольга Гавриловна
Место рожденияКитай г.Харбин
Дата рождения21.05.1921
Дата смерти15.01.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1921
Отец: Худолеев Гаврила
Китай г.Харбин
Рождение ребёнка
Около 28.11.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Одуд Иван Петрович
Бракосочетание
До 1947
Муж: Одуд Иван Петрович
Рождение ребёнка
15.01.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Одуд Иван Петрович
Смерть
15.01.1994
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно