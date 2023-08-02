Одуд (Худалиева) Ольга Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Одуд (Худалиева) Ольга Гавриловна

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Место рождения

Китай г.Харбин

Дата рождения

21.05.1921

Дата смерти

15.01.1994

Пол

Женский

Отец

Около 1890 г.р.

Мать

1893 г.р.

Муж

1921 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1921

Отец: Худолеев Гаврила

Мать: Худолеева Дарья Афанасьевна

Китай г.Харбин
Рождение ребёнка
Около 28.11.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Одуд Иван Петрович

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
До 1947

Муж: Одуд Иван Петрович

Рождение ребёнка
15.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Одуд Иван Петрович

Самара, Самара, Самарская область
Смерть
15.01.1994
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
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