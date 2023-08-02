Худолеева (Криворучко) Дарья Афанасьевна
Место рожденияРоссийская империя
Дата рождения13.03.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1893
Российская империя
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Худолеев Гаврила
Казахстан д.Каштановка
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: Анна Гавриловна
Отец ребёнка: Худолеев Гаврила
Рождение ребёнка
Около 1918
Дочь: Пономарева Раиса Гавриловна
Отец ребёнка: Худолеев Гаврила
Рождение ребёнка
21.05.1921
Дочь: Одуд Ольга Гавриловна
Отец ребёнка: Худолеев Гаврила
Китай г.Харбин
Смерть
Неизвестно