Худолеева (Криворучко) Дарья Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Худолеева (Криворучко) Дарья Афанасьевна

Место рождения

Российская империя

Дата рождения

13.03.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1893

Отец: Криворучко Афанасий Васильевич

Мать: Криворучко Феврония Степановна

Российская империя
Рождение ребёнка
1911

Сын: Худолеев Петр Гаврилович

Отец ребёнка: Худолеев Гаврила

Казахстан д.Каштановка
Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: Анна Гавриловна

Отец ребёнка: Худолеев Гаврила

Рождение ребёнка
Около 1918

Дочь: Пономарева Раиса Гавриловна

Отец ребёнка: Худолеев Гаврила

Рождение ребёнка
21.05.1921

Дочь: Одуд Ольга Гавриловна

Отец ребёнка: Худолеев Гаврила

Китай г.Харбин
Смерть
Неизвестно
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