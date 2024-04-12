Криворучко Афанасий Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Рождение ребёнка
1889
Сын: Криворучко Григорий Афанасьевич
Мать ребёнка: Криворучко Феврония Степановна
Бракосочетание
До 1889
Рождение ребёнка
28.12.1891
Дочь: Ульяна Афанасьевна
Мать ребёнка: Криворучко Феврония Степановна
Рождение ребёнка
13.03.1893
Дочь: Худолеева Дарья Афанасьевна
Мать ребёнка: Криворучко Феврония Степановна
Российская империя
Рождение ребёнка
02.03.1897
Сын: Криворучко Арсений Афанасьевич
Мать ребёнка: Криворучко Феврония Степановна
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Демидова Анастасия Афанасьевна
Мать ребёнка: Криворучко Феврония Степановна
Иммиграция
1922
Китай г.Харбин
В 1935г. вернулся в СССР г.Куйбышев / Самара /
Осуждение
03.10.1937
16.12.1937г. Особым совещанием при НКВД СССР по ст. 58-6 УК РСФСР приговорен к 10 годам заключения в ИТЛ | Осужден за связь с родственниками,проживающими в Китае г.Харбин и Бразилия г.Сан Пауло
Реабилитация осужденного
?.04.1958
Военным трибуналом ПриВО
Работа или профессия
Неизвестно
Российская империя
Крестьянин
Смерть
Неизвестно