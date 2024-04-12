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Криворучко Афанасий Васильевич

Место рождения

Пискошино

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Криворучко Василий Сидорович

Мать: Криворучко Фекла Степановна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Криворучко Григорий Афанасьевич

Мать ребёнка: Криворучко Феврония Степановна

Бракосочетание
До 1889

Жена: Криворучко Феврония Степановна

Рождение ребёнка
28.12.1891

Дочь: Ульяна Афанасьевна

Мать ребёнка: Криворучко Феврония Степановна

Рождение ребёнка
13.03.1893

Дочь: Худолеева Дарья Афанасьевна

Мать ребёнка: Криворучко Феврония Степановна

Российская империя
Рождение ребёнка
02.03.1897

Сын: Криворучко Арсений Афанасьевич

Мать ребёнка: Криворучко Феврония Степановна

Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Демидова Анастасия Афанасьевна

Мать ребёнка: Криворучко Феврония Степановна

Иммиграция
1922
Китай г.Харбин
В 1935г. вернулся в СССР г.Куйбышев / Самара /
Осуждение
03.10.1937
Самара, Самара, Самарская область
16.12.1937г. Особым совещанием при НКВД СССР по ст. 58-6 УК РСФСР приговорен к 10 годам заключения в ИТЛ | Осужден за связь с родственниками,проживающими в Китае г.Харбин и Бразилия г.Сан Пауло
Реабилитация осужденного
?.04.1958
Самара, Самара, Самарская область
Военным трибуналом ПриВО
Работа или профессия
Неизвестно
Российская империя
Крестьянин
Смерть
Неизвестно
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