Криворучко Феврония Степановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Сын: Криворучко Григорий Афанасьевич
Отец ребёнка: Криворучко Афанасий Васильевич
Бракосочетание
До 1889
Рождение ребёнка
28.12.1891
Дочь: Ульяна Афанасьевна
Отец ребёнка: Криворучко Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
13.03.1893
Дочь: Худолеева Дарья Афанасьевна
Отец ребёнка: Криворучко Афанасий Васильевич
Российская империя
Рождение ребёнка
02.03.1897
Сын: Криворучко Арсений Афанасьевич
Отец ребёнка: Криворучко Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Демидова Анастасия Афанасьевна
Отец ребёнка: Криворучко Афанасий Васильевич
Смерть
Неизвестно