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Криворучко Феврония Степановна

Место рождения

Пискошино

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Сын: Криворучко Григорий Афанасьевич

Отец ребёнка: Криворучко Афанасий Васильевич

Бракосочетание
До 1889

Муж: Криворучко Афанасий Васильевич

Рождение ребёнка
28.12.1891

Дочь: Ульяна Афанасьевна

Отец ребёнка: Криворучко Афанасий Васильевич

Рождение ребёнка
13.03.1893

Дочь: Худолеева Дарья Афанасьевна

Отец ребёнка: Криворучко Афанасий Васильевич

Российская империя
Рождение ребёнка
02.03.1897

Сын: Криворучко Арсений Афанасьевич

Отец ребёнка: Криворучко Афанасий Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Демидова Анастасия Афанасьевна

Отец ребёнка: Криворучко Афанасий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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