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Одуд Мефодий Петрович

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Место рождения

Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

30.06.1912

Дата смерти

13.10.1994

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1912

Отец: Одуд / Удод / Петр Кондратьевич

Мать: Одуд / Удод / Мария Сергеевна

Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Лидия Мефодьевна

Мать ребёнка: Одуд Екатерина

Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Около 1932

Жена: Одуд Екатерина

Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Звездова Людмила Мифодьевна

Мать ребёнка: Одуд Екатерина

Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
23.07.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Одуд Екатерина

Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Награда
21.05.1951
Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Указ ПВС СССР Орден "Трудового красного знамени"
Награда
10.06.1952
Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Указ ПВС СССР вручен орден "Ленина" № 203990
Награда
10.06.1952
Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Указ ПВС СССР "За выдающиеся успехи в уборке урожая" присвоено звание "Героя соц.труда" с вручением золотой звезды № 6303
Награда
21.08.1953
Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Указ ПВС СССР Орден "Трудового красного знамени"
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Одуд Виктор Мефодьевич

Мать ребёнка: Одуд Екатерина

Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
13.10.1994
Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Причина смерти: Болезнь
Похороны
14.10.1994
Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
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