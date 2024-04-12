Одуд Мефодий Петрович
Место рождения
Дата рождения30.06.1912
Дата смерти13.10.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1912
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Лидия Мефодьевна
Мать ребёнка: Одуд Екатерина
Бракосочетание
Около 1932
Жена: Одуд Екатерина
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Звездова Людмила Мифодьевна
Мать ребёнка: Одуд Екатерина
Рождение ребёнка
23.07.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Одуд Екатерина
Награда
21.05.1951
Указ ПВС СССР Орден "Трудового красного знамени"
Награда
10.06.1952
Указ ПВС СССР вручен орден "Ленина" № 203990
Награда
10.06.1952
Указ ПВС СССР "За выдающиеся успехи в уборке урожая" присвоено звание "Героя соц.труда" с вручением золотой звезды № 6303
Награда
21.08.1953
Указ ПВС СССР Орден "Трудового красного знамени"
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Одуд Екатерина
Смерть
13.10.1994
Причина смерти: Болезнь
Похороны
14.10.1994