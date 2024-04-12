Звездова (Одуд) Людмила Мифодьевна
Место рождения
Дата рождения1938
Дата смерти2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: Одуд Мефодий Петрович
Мать: Одуд Екатерина
Рождение ребёнка
1960
Отец ребёнка: Звездов Юрий
Росия
Рождение ребёнка
Около 05.07.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Звездов Юрий
Смерть
2003
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно