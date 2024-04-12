Звездова (Одуд) Людмила Мифодьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Звездова (Одуд) Людмила Мифодьевна

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Место рождения

Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1938

Дата смерти

2003

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

Дети

1960 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Одуд Мефодий Петрович

Мать: Одуд Екатерина

Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1960

Сын: Звездов Сергей Юрьевич

Отец ребёнка: Звездов Юрий

Росия
Рождение ребёнка
Около 05.07.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Звездов Юрий

Смерть
2003
Днепр, Дніпропетровська область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Днепр, Дніпропетровська область
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