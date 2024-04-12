Одуд Екатерина
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Лидия Мефодьевна
Отец ребёнка: Одуд Мефодий Петрович
Бракосочетание
Около 1932
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Звездова Людмила Мифодьевна
Отец ребёнка: Одуд Мефодий Петрович
Рождение ребёнка
23.07.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Одуд Мефодий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Одуд Мефодий Петрович
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно