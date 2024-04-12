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Одуд Екатерина

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Место рождения

Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Лидия Мефодьевна

Отец ребёнка: Одуд Мефодий Петрович

Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Около 1932

Муж: Одуд Мефодий Петрович

Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Звездова Людмила Мифодьевна

Отец ребёнка: Одуд Мефодий Петрович

Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
23.07.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Одуд Мефодий Петрович

Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Одуд Виктор Мефодьевич

Отец ребёнка: Одуд Мефодий Петрович

Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
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