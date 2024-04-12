Одуд / Удод / Макар Кондратьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Одуд / Удод / Макар Кондратьевич

Место рождения

Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1899

Дата смерти

02.04.1943

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Одуд / Удод / Кондрат Фомич

Мать: Удод Евдокия Трофимовна

Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
16.07.1917

Сын: Одуд / Удод / Иван Макарович

Мать ребёнка: Одуд / Удод / Марина Никонорова

Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
11.02.1921

Жена: Одуд / Удод / Марина Никонорова

Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Запись от 11.02.1921г. сделана в ЗАГСе Ольгинского ст.Совета Депутатов
Рождение ребёнка
1922

Сын: Одуд / Удод / Федор Макарович

Мать ребёнка: Одуд / Удод / Марина Никонорова

Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
23.10.1924

Сын: Одуд / Удод / Василий Макарович

Мать ребёнка: Одуд / Удод / Марина Никонорова

Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Свидетельство № 16 от 27.10.1924г. ЗАГСом Ольгинского стансовета.
Рождение ребёнка
1930

Сын: Одуд Александр Макарович

Мать ребёнка: Одуд / Удод / Марина Никонорова

Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Военная служба
?.02.1942
Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Рядовой ВПП 372 зсп,выбыл в в/ч команда № 4849. ЦАМО РФ , Ф - 8573-496412-17
Военная служба
?.05.1942
Пропал без вести
ЦАМО РФ , Ф - 58-977520-79
Попал в плен (военное)
10.11.1942
Лагерный № 35832
ЦАМО РФ , Ф - 58-977531-77
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Башмак Евдокия Макаровна

Мать ребёнка: Одуд / Удод / Марина Никонорова

Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернышова Нина МАкаровна

Мать ребёнка: Одуд / Удод / Марина Никонорова

Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
02.04.1943
Минск, Минск
ЦАМО РФ , Ф - 58-18002-1482
Похороны
?.04.1943
Мацуковщина, Молодечненский район, Минская область
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