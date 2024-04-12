Одуд / Удод / Макар Кондратьевич
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смерти02.04.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Рождение ребёнка
16.07.1917
Сын: Одуд / Удод / Иван Макарович
Мать ребёнка: Одуд / Удод / Марина Никонорова
Бракосочетание
11.02.1921
Запись от 11.02.1921г. сделана в ЗАГСе Ольгинского ст.Совета Депутатов
Рождение ребёнка
1922
Сын: Одуд / Удод / Федор Макарович
Мать ребёнка: Одуд / Удод / Марина Никонорова
Рождение ребёнка
23.10.1924
Сын: Одуд / Удод / Василий Макарович
Мать ребёнка: Одуд / Удод / Марина Никонорова
Свидетельство № 16 от 27.10.1924г. ЗАГСом Ольгинского стансовета.
Рождение ребёнка
1930
Мать ребёнка: Одуд / Удод / Марина Никонорова
Военная служба
?.02.1942
Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Рядовой ВПП 372 зсп,выбыл в в/ч команда № 4849. ЦАМО РФ , Ф - 8573-496412-17
Военная служба
?.05.1942
Пропал без вести
ЦАМО РФ , Ф - 58-977520-79
Попал в плен (военное)
10.11.1942
Лагерный № 35832
ЦАМО РФ , Ф - 58-977531-77
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Башмак Евдокия Макаровна
Мать ребёнка: Одуд / Удод / Марина Никонорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернышова Нина МАкаровна
Мать ребёнка: Одуд / Удод / Марина Никонорова
Смерть
02.04.1943
Минск, Минск
ЦАМО РФ , Ф - 58-18002-1482
Похороны
?.04.1943
Мацуковщина, Молодечненский район, Минская область