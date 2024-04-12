Одуд / Удод / Василий Макарович
Место рождения
Дата рождения23.10.1924
Дата смерти22.10.1962
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1924
Свидетельство № 16 от 27.10.1924г. ЗАГСом Ольгинского стансовета.
Военная служба
С 15.02.1943
Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Северо-Кавказский и1-й Украинский фронт 452 орс 351 сд рядовой
Военная награда
06.06.1944
Приказ № 44/н ,издан 351 сд 1-й Украинский фронт
Награжден Медалью "За отвагу" ЦАМО РФ , ф - 33-690155-1883
Военная награда
08.08.1944
Приказ № 70/н издан 351 КСД ,1-й Украинский фронт
Награжден Медалью "За боевые Заслуги" , ЦАМО РФ , Ф - 33-690155-1224
Военная награда
04.04.1945
Приказ № 30/н издан ВС 352 сд 4-й Украинский фронт
О награждении Орденом "Красной Звезды" ЦАМО РФ , Ф - 33-690306-1674
Военная награда
26.04.1945
Приказ № 9/н издан ВС 351 сд 4 Укр.фр о награждении медалью "За оборону Кавказа"
ЦАМО РФ , Ф - 1671-2-73
Смерть
22.10.1962