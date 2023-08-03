Одуд / Удод / (Таранова) Марина Никонорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
15.07.1898
Отец: Таран Никонор
Рождение ребёнка
16.07.1917
Сын: Одуд / Удод / Иван Макарович
Отец ребёнка: Одуд / Удод / Макар Кондратьевич
Бракосочетание
11.02.1921
Запись от 11.02.1921г. сделана в ЗАГСе Ольгинского ст.Совета Депутатов
Рождение ребёнка
1922
Сын: Одуд / Удод / Федор Макарович
Отец ребёнка: Одуд / Удод / Макар Кондратьевич
Рождение ребёнка
23.10.1924
Сын: Одуд / Удод / Василий Макарович
Отец ребёнка: Одуд / Удод / Макар Кондратьевич
Свидетельство № 16 от 27.10.1924г. ЗАГСом Ольгинского стансовета.
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Одуд / Удод / Макар Кондратьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Башмак Евдокия Макаровна
Отец ребёнка: Одуд / Удод / Макар Кондратьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернышова Нина МАкаровна
Отец ребёнка: Одуд / Удод / Макар Кондратьевич
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Неизвестно
Похороны
Неизвестно