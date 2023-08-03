Одуд / Удод / (Таранова) Марина Никонорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Одуд / Удод / (Таранова) Марина Никонорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1898

Отец: Таран Никонор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.07.1917

Сын: Одуд / Удод / Иван Макарович

Отец ребёнка: Одуд / Удод / Макар Кондратьевич

Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
11.02.1921

Муж: Одуд / Удод / Макар Кондратьевич

Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Запись от 11.02.1921г. сделана в ЗАГСе Ольгинского ст.Совета Депутатов
Рождение ребёнка
1922

Сын: Одуд / Удод / Федор Макарович

Отец ребёнка: Одуд / Удод / Макар Кондратьевич

Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
23.10.1924

Сын: Одуд / Удод / Василий Макарович

Отец ребёнка: Одуд / Удод / Макар Кондратьевич

Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Свидетельство № 16 от 27.10.1924г. ЗАГСом Ольгинского стансовета.
Рождение ребёнка
1930

Сын: Одуд Александр Макарович

Отец ребёнка: Одуд / Удод / Макар Кондратьевич

Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Башмак Евдокия Макаровна

Отец ребёнка: Одуд / Удод / Макар Кондратьевич

Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернышова Нина МАкаровна

Отец ребёнка: Одуд / Удод / Макар Кондратьевич

Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Причина смерти: Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
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