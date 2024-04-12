Одуд Александр Макарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Одуд Александр Макарович

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Место рождения

Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1930

Дата смерти

2003

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

1898 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Одуд / Удод / Макар Кондратьевич

Мать: Одуд / Удод / Марина Никонорова

Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Одуд Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Одуд Пелагея Васильевна

Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Одуд Пелагея Васильевна

Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Одуд Пелагея Васильевна

Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фомина Татьяна

Мать ребёнка: Одуд Пелагея Васильевна

Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Одуд Валерий

Мать ребёнка: Одуд Пелагея Васильевна

Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
2003
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