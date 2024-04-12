Одуд Александр Макарович
Место рождения
Дата рождения1930
Дата смерти2003
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Рождение ребёнка
1959
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фомина Татьяна
Мать ребёнка: Одуд Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Одуд Валерий
Мать ребёнка: Одуд Пелагея Васильевна
Смерть
2003