Одуд (Азюковская) Пелагея Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.06.1930
Дата смерти2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1930
Отец: Азюковский Василий Гаврилович
Мать: Азюковская Евдокия
Рождение ребёнка
1959
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фомина Татьяна
Отец ребёнка: Одуд Александр Макарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Одуд Валерий
Отец ребёнка: Одуд Александр Макарович
Смерть
2015