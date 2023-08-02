Одуд (Азюковская) Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Одуд (Азюковская) Пелагея Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1930

Дата смерти

2015

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

Около 1905 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1930

Отец: Азюковский Василий Гаврилович

Мать: Азюковская Евдокия

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Одуд Александр Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Одуд Александр Макарович

Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Одуд Александр Макарович

Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Одуд Александр Макарович

Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фомина Татьяна

Отец ребёнка: Одуд Александр Макарович

Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Одуд Валерий

Отец ребёнка: Одуд Александр Макарович

Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
2015
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