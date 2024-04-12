Азюковский Василий Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смерти03.01.1944
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Азюковский (azyukovskiy) Гаврил (Gavril Гавриил) (Gavril Гавриил)
Рождение ребёнка
07.06.1930
Дочь: Одуд Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Азюковская Евдокия
Военная служба
С 01.01.1944 по 03.01.1944
24 танковая бригада Сиротинский р-н Витебская обл.БССР
01.01.1944г.прибыл из 30-го учебного отдельного танкового батальона г.Омск. 03.01.1944г. в бою пропал без вести
Смерть
03.01.1944
Дворище, Шумилинский район, Витебская область
Причина смерти: На войне-пропал без вести