Азюковский (Azyukovskiy) Гаврил (Gavril Гавриил) (Gavril Гавриил) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Азюковский (Azyukovskiy) Гаврил (Gavril Гавриил) (Gavril Гавриил)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Азюковский Василий Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно