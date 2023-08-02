Фомина (Одуд) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина (Одуд) Татьяна

Место рождения

Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1930 г.р.

Мать

1930 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Одуд Александр Макарович

Мать: Одуд (Азюковская) Пелагея Васильевна

Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фомин Дмитрий

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно
Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край

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