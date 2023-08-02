Одуд Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОдуд Валерий

Одуд Валерий

Место рождения

Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

1930 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Одуд Александр Макарович

Мать: Одуд (Азюковская) Пелагея Васильевна

Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Одуд Александр

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Самоубийство
Похороны
Неизвестно
Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.