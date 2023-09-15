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Одуд / Удод / Федор Макарович

Место рождения

Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1922

Дата смерти

28.10.1942

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Одуд / Удод / Макар Кондратьевич

Мать: Одуд / Удод / Марина Никонорова

Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Ранение
19.10.1942
Ранен в бою,д/з- "Слепое осколочное ранение левой половины таза,газовая гангрена лев.нижн.конечности и области таза"
Поступил в ГОспиталь ЭГ-3219 г.Махачкала Даг.АССР 21.10.1942г.
Военная служба
1942
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рядовой 11 гв.сп
Место жительства
Неизвестно
Краснодарский кр.
Похороны
28.10.1942
Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан
Смерть
28.10.1942
Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан
Причина смерти: ЦАМО РФ ( Филиал мед.док) | Диагнз-газовая гангрена и общий сепсис
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