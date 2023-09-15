Одуд / Удод / Федор Макарович
Место рождения
Дата рождения1922
Дата смерти28.10.1942
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Ранение
19.10.1942
Ранен в бою,д/з- "Слепое осколочное ранение левой половины таза,газовая гангрена лев.нижн.конечности и области таза"
Поступил в ГОспиталь ЭГ-3219 г.Махачкала Даг.АССР 21.10.1942г.
Военная служба
1942
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рядовой 11 гв.сп
Место жительства
Неизвестно
Краснодарский кр.
Похороны
28.10.1942
Смерть
28.10.1942
Причина смерти: ЦАМО РФ ( Филиал мед.док) | Диагнз-газовая гангрена и общий сепсис