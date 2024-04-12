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Удод Александр Крндратьевич

Место рождения

Тарасовка

Дата рождения

27.08.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1863

Отец: Одуд / Удод / Кондрат Фомич

Мать: Удод Евдокия Трофимовна

Троицкая церковь с.Петропавловского м/к - 1863г .зап.№ 85,ГАЗО , Ф - 5593-2-1984
Крещение
28.08.1863
Троицкая церковь с.Петропавловского м/к 1863г. зап.,№ 85, ГАЗО , Ф - 5593-2-1084. | Godparents:Крестьяне с.Петропавловского: Илларион Моисеевич Гузь,Екатерина Алексеевна Иванчикова и Евгения Прокопьев... Показать все
Смерть
Неизвестно
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