Удод / Одуд / Иван / Иоанн / Кондратьевич
Место рождения
Дата рождения27.08.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1863
Троицкая церковь с.Петропавловского м/к 1863г.,зап.,№ 84, ГАЗО, Ф - 5593-2-1084
Крещение
28.08.1863
Троицкая церковь с.Петропавловского м/к 1863г. зап.,№ 84, ГАЗО , Ф - 5593-2-1084. | Godparents:Крестьяне с.Петропавловского: Илларион Моисеевич Гузь,Екатерина Алексеевна Иванчикова и Евгения Прокопьев... Показать все
Рождение ребёнка
1922
Сын: Удод / Одуд / Савелий Иванович
Мать ребёнка: Удод / Одуд / Акилина Даниловна
Рождение ребёнка
15.02.1932
Сын: Одуд Федор Иванович
Мать ребёнка: Удод / Одуд / Акилина Даниловна
Рождение ребёнка
12.04.1936
Дочь: Попович Мария Ивановна
Мать ребёнка: Удод / Одуд / Акилина Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно