Одуд / Удод / Прокофий Кондратьевич
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смерти?.08.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Бракосочетание
21.02.1924
Запись о браке № 73от 21.02.1924г. сделана ЗАГСом Ольгинского волкома.
Смерть
?.08.1941
Пропал без вести
Причина смерти: На войне
Военная служба
1941
Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Призван в РККА