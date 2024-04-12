Удод Фома Филиппов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: Удод Филипп Евфимович
Мать: Удод Лукия
Рождение ребёнка
19.02.1827
Сын: Удод Василий Фомин
Мать ребёнка: Удод Евфросиния Никитина
Вербовое, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.01.1828
Дочь: Лукия Фомина
Мать ребёнка: Удод Евфросиния Никитина
Рождение ребёнка
25.09.1831
Сын: Одуд / Удод / Кондрат Фомич
Мать ребёнка: Удод Евфросиния Никитина
Рождение ребёнка
17.12.1834
Сын: Удод Даниил Фомин
Мать ребёнка: Удод Евфросиния Никитина
Рождение ребёнка
12.05.1840
Дочь: Гликерия Фомина
Мать ребёнка: Удод Евфросиния Никитина
Троицкая церковь с.Петропавловка,м/к 1840г. зап.№ 22,, ГАЗО , Ф - 246-1-44 .Кадр № 0891
Бракосочетание
До 1840
Жена: Удод Евфросиния Никитина
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Удод Григорий Фомин
Мать ребёнка: Удод Евфросиния Никитина
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Удод Филипп Фомин
Мать ребёнка: Удод Евфросиния Никитина
Смерть
Неизвестно