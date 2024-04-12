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Удод Фома Филиппов

Место рождения

Тарасовка

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Удод Филипп Евфимович

Мать: Удод Лукия

Рождение ребёнка
19.02.1827

Сын: Удод Василий Фомин

Мать ребёнка: Удод Евфросиния Никитина

Вербовое, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.01.1828

Дочь: Лукия Фомина

Мать ребёнка: Удод Евфросиния Никитина

Рождение ребёнка
25.09.1831

Сын: Одуд / Удод / Кондрат Фомич

Мать ребёнка: Удод Евфросиния Никитина

Рождение ребёнка
17.12.1834

Сын: Удод Даниил Фомин

Мать ребёнка: Удод Евфросиния Никитина

Рождение ребёнка
12.05.1840

Дочь: Гликерия Фомина

Мать ребёнка: Удод Евфросиния Никитина

Троицкая церковь с.Петропавловка,м/к 1840г. зап.№ 22,, ГАЗО , Ф - 246-1-44 .Кадр № 0891
Бракосочетание
До 1840

Жена: Удод Евфросиния Никитина

Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Удод Григорий Фомин

Мать ребёнка: Удод Евфросиния Никитина

Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Удод Филипп Фомин

Мать ребёнка: Удод Евфросиния Никитина

Смерть
Неизвестно
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