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Удод Филипп Евфимович

Место рождения

Тарасовка

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: Удод Евфим

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Удод Григорий Филиппович

Мать ребёнка: Удод Лукия

Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: Кошель Фекла Филипповна

Мать ребёнка: Удод Лукия

Рождение ребёнка
Около 26.03.1818

Дочь: Тесеева Матрона Филипповна

Мать ребёнка: Удод Лукия

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Удод Фома Филиппов

Мать ребёнка: Удод Лукия

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Удод Димид Филиппович

Мать ребёнка: Удод Лукия

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Удод Родион Филиппович

Мать ребёнка: Удод Лукия

Смерть
Неизвестно
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