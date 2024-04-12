Удод Филипп Евфимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762
Отец: Удод Евфим
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1782
Мать ребёнка: Удод Лукия
Рождение ребёнка
Около 1801
Дочь: Кошель Фекла Филипповна
Мать ребёнка: Удод Лукия
Рождение ребёнка
Около 26.03.1818
Дочь: Тесеева Матрона Филипповна
Мать ребёнка: Удод Лукия
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Удод Фома Филиппов
Мать ребёнка: Удод Лукия
Рождение ребёнка
Около 1820
Мать ребёнка: Удод Лукия
Рождение ребёнка
Около 1822
Мать ребёнка: Удод Лукия
Смерть
Неизвестно