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Удод Родион Филиппович

Место рождения

Тарасовка

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

После 1878

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Удод Стефан Родионович

Мать ребёнка: Удод Марфа Семионовна

Рождение
Около 1822

Отец: Удод Филипп Евфимович

Мать: Удод Лукия

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Удод Марк Родионович

Мать ребёнка: Удод Марфа Семионовна

Бракосочетание
18.05.1841

Жена: Удод Марфа Семионовна

Троицкая церковь с.Петропавловка,м/к 1841г.лист № 479,зап.№18, ГАЗО, Ф - 246-1-58,кадр № 0577
Рождение ребёнка
Около 1863

Дочь: Кисель Евфросиния Родионовна

Мать ребёнка: Удод Марфа Семионовна

Смерть
После 1878
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
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