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Удод Марк Родионович

Место рождения

Тарасовка

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

28.12.1905

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Удод Родион Филиппович

Мать: Удод Марфа Семионовна

Рождение ребёнка
Около 1859

Дочь: Параскева Марковна

Мать ребёнка: Удод Агафья Андреевна

Рождение ребёнка
15.10.1862

Сын: Удод Иоанн Маркович

Мать ребёнка: Удод Агафья Андреевна

Троицкая церковь с.Петропавловки ,м/к 1862г.запись № 190, ГАЗО , Ф - Р5593-2-1084
Бракосочетание
До 1862

Жена: Удод Агафья Андреевна

Рождение ребёнка
24.07.1866

Сын: Удод Пантелеймон Маркович

Мать ребёнка: Удод Агафья Андреевна

Троицкая церковь с.Петропавловка м/к 1866г.лист № 138,зап.№ 52,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1052
Рождение ребёнка
Около 1866

Дочь: Параскева Марковна

Мать ребёнка: Удод Агафья Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Удод Станислав Маркович

Мать ребёнка: Удод Агафья Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Удод Андрон Маркович

Мать ребёнка: Удод Агафья Андреевна

Рождение ребёнка
08.12.1879

Сын: Удод Потапий Маркович

Мать ребёнка: Удод Агафья Андреевна

Троицкая церковь с.Петропавловки м/к 1879г.лист № 666,зап.№ 148,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1088
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Удод Тимофей Маркович

Мать ребёнка: Удод Агафья Андреевна

Рождение ребёнка
20.10.1882

Дочь: Анастасия Марковна

Мать ребёнка: Удод Агафья Андреевна

Троицкая церковь с.Петропавловка м/к 1882г.зап.№ 155,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1089
Похороны
28.12.1905
Смерть
28.12.1905
Причина смерти: Естественная смерть/старость | Троицкая церковь с.Петропавловка м/к 1905г. зап.№ 86,ГАЗО , Ф - Р5593-2-1099,кадр № 400601
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