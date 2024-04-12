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Удод Иоанн Маркович

Место рождения

Тарасовка

Дата рождения

15.10.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1862

Отец: Удод Марк Родионович

Мать: Удод Агафья Андреевна

Троицкая церковь с.Петропавловки ,м/к 1862г.запись № 190, ГАЗО , Ф - Р5593-2-1084
Крещение
16.10.1862
Троицкая церковь с.Петропавловка ,м/к 1862г.запись № 190, ГАЗО,Ф - Р5593-2-1084. | Godparents:Петропавловские крестьяне: Кирилл Степанович Ващенко и Матрона Тимофеевна Морозова
Рождение ребёнка
18.09.1881

Сын: Удод Трофим Иоаннович

Мать ребёнка: Удод Евфимия Петровна

Троицкая церковь с.Петропавловка м/к 1881г.зап.№ 127,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1089
Рождение ребёнка
12.03.1900

Сын: Удод Ефимий Иоаннович

Мать ребёнка: Удод Евфимия Петровна

Троицкая церковь с.Петропавловки м/к 1900г.зап.№ 41,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1-97
Рождение ребёнка
10.07.1905

Сын: Удод Владимир Иоаннович

Мать ребёнка: Удод Евфимия Петровна

Троицкая церковь с.Петропавловка м/к 1905г.зап.№ 55,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1099 кадр № 400528
Рождение ребёнка
01.08.1909

Сын: Удод Максим Иоаннович

Мать ребёнка: Удод Евфимия Петровна

Рождественская церковь с.Вербовое,м/к 1909г.,ГАЗО, Ф - Р5593-3-779
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Удод Евфимия Петровна

Смерть
Неизвестно
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