Удод Иоанн Маркович
Место рождения
Дата рождения15.10.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
15.10.1862
Отец: Удод Марк Родионович
Мать: Удод Агафья Андреевна
Троицкая церковь с.Петропавловки ,м/к 1862г.запись № 190, ГАЗО , Ф - Р5593-2-1084
Крещение
16.10.1862
Троицкая церковь с.Петропавловка ,м/к 1862г.запись № 190, ГАЗО,Ф - Р5593-2-1084. | Godparents:Петропавловские крестьяне: Кирилл Степанович Ващенко и Матрона Тимофеевна Морозова
Рождение ребёнка
18.09.1881
Мать ребёнка: Удод Евфимия Петровна
Троицкая церковь с.Петропавловка м/к 1881г.зап.№ 127,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1089
Рождение ребёнка
12.03.1900
Мать ребёнка: Удод Евфимия Петровна
Троицкая церковь с.Петропавловки м/к 1900г.зап.№ 41,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1-97
Рождение ребёнка
10.07.1905
Мать ребёнка: Удод Евфимия Петровна
Троицкая церковь с.Петропавловка м/к 1905г.зап.№ 55,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1099 кадр № 400528
Рождение ребёнка
01.08.1909
Мать ребёнка: Удод Евфимия Петровна
Рождественская церковь с.Вербовое,м/к 1909г.,ГАЗО, Ф - Р5593-3-779
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Удод Евфимия Петровна
Смерть
Неизвестно