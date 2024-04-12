Удод Владимир Иоаннович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУдод Владимир Иоаннович

Удод Владимир Иоаннович

Место рождения

Тарасовка

Дата рождения

10.07.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1862 г.р.

Мать

Около 1862 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1905

Отец: Удод Иоанн Маркович

Мать: Удод Евфимия Петровна

Троицкая церковь с.Петропавловка м/к 1905г.зап.№ 55,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1099 кадр № 400528
Крещение
10.07.1905
Троицкая церковь с. Петропавловка м/к 1905г.зап.№ 55,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1099 кадр № 400528. | Godparents:Потомственный дворянин Екатеринославской губ.,Александровского уезда Павел Александрович Лумбарь... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close