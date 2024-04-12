Удод Ефимий Иоаннович
Место рождения
Дата рождения12.03.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
12.03.1900
Отец: Удод Иоанн Маркович
Мать: Удод Евфимия Петровна
Троицкая церковь с.Петропавловки м/к 1900г.зап.№ 41,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1-97
Крещение
12.03.1900
Троицкая церковь,м/к-1900г.зап.№ 41,ГАЗО,Ф - 5593-2-1097 | Godparents:Петропавловские крестьяне : Федор Илларионович Левченко и жена Григория Логвиненко - Параскева Марковна
Смерть
Неизвестно