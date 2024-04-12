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Удод Ефимий Иоаннович

Место рождения

Тарасовка

Дата рождения

12.03.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1862 г.р.

Мать

Около 1862 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
12.03.1900

Отец: Удод Иоанн Маркович

Мать: Удод Евфимия Петровна

Троицкая церковь с.Петропавловки м/к 1900г.зап.№ 41,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1-97
Крещение
12.03.1900
Троицкая церковь,м/к-1900г.зап.№ 41,ГАЗО,Ф - 5593-2-1097 | Godparents:Петропавловские крестьяне : Федор Илларионович Левченко и жена Григория Логвиненко - Параскева Марковна
Смерть
Неизвестно
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