Удод Максим Иоаннович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУдод Максим Иоаннович

Удод Максим Иоаннович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

01.08.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1862 г.р.

Мать

Около 1862 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1909

Отец: Удод Иоанн Маркович

Мать: Удод Евфимия Петровна

Рождественская церковь с.Вербовое,м/к 1909г.,ГАЗО, Ф - Р5593-3-779
Крещение
01.08.1909
Рождественская церковь с.Вербового,м/к 1909г. ГАЗО, Ф - Р5593-3-779 | Godparents:Вербовские крестьяне : Елизар Максимович Зайченко и жена Гавриила Удода - Елена Петровна
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close