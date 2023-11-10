Удод Максим Иоаннович
Место рождения
Дата рождения01.08.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
01.08.1909
Отец: Удод Иоанн Маркович
Мать: Удод Евфимия Петровна
Рождественская церковь с.Вербовое,м/к 1909г.,ГАЗО, Ф - Р5593-3-779
Крещение
01.08.1909
Рождественская церковь с.Вербового,м/к 1909г. ГАЗО, Ф - Р5593-3-779 | Godparents:Вербовские крестьяне : Елизар Максимович Зайченко и жена Гавриила Удода - Елена Петровна
Смерть
Неизвестно