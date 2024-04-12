Удод Трофим Иоаннович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУдод Трофим Иоаннович

Удод Трофим Иоаннович

Место рождения

Тарасовка

Дата рождения

18.09.1881

Дата смерти

08.11.1881

Пол

Мужской

Отец

1862 г.р.

Мать

Около 1862 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1881

Отец: Удод Иоанн Маркович

Мать: Удод Евфимия Петровна

Троицкая церковь с.Петропавловка м/к 1881г.зап.№ 127,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1089
Крещение
13.10.1881
Троицкая церковь с.Петропавловка м/к 1881г.зап.№ 127.,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1089 | Godparents:Крестьяне-собственники с.Петропавловка: Удод Филипп Фомин и аритона Удода жена - Агафия Филипповна
Смерть
08.11.1881
Причина смерти: Родовая слабость | Троицкая церковь с.Петропавловка м/к 1881г.зап.№ 90,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1089
Похороны
09.11.1881
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close