Удод Трофим Иоаннович
Место рождения
Дата рождения18.09.1881
Дата смерти08.11.1881
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1881
Отец: Удод Иоанн Маркович
Мать: Удод Евфимия Петровна
Троицкая церковь с.Петропавловка м/к 1881г.зап.№ 127,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1089
Крещение
13.10.1881
Троицкая церковь с.Петропавловка м/к 1881г.зап.№ 127.,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1089 | Godparents:Крестьяне-собственники с.Петропавловка: Удод Филипп Фомин и аритона Удода жена - Агафия Филипповна
Смерть
08.11.1881
Причина смерти: Родовая слабость | Троицкая церковь с.Петропавловка м/к 1881г.зап.№ 90,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1089
Похороны
09.11.1881