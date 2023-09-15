Удод (Коршикова) Марфа Семионовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение ребёнка
Около 1820
Отец ребёнка: Удод Родион Филиппович
Рождение
Около 1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Удод Марк Родионович
Отец ребёнка: Удод Родион Филиппович
Бракосочетание
18.05.1841
Троицкая церковь с.Петропавловка,м/к 1841г.лист № 479,зап.№18, ГАЗО, Ф - 246-1-58,кадр № 0577
Рождение ребёнка
Около 1863
Дочь: Кисель Евфросиния Родионовна
Отец ребёнка: Удод Родион Филиппович
Смерть
Неизвестно