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Удод Потапий Маркович

Место рождения

Тарасовка

Дата рождения

08.12.1879

Дата смерти

18.02.1882

Пол

Мужской

Отец

Около 1840 г.р.

Мать

Около 1840 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1879

Отец: Удод Марк Родионович

Мать: Удод Агафья Андреевна

Троицкая церковь с.Петропавловки м/к 1879г.лист № 666,зап.№ 148,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1088
Крещение
08.12.1879
Троицкая церковь с.Петропавловка,м/к 1879г.лист № 666,зап.№ 148,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1088 | Godparents:Петропавловские крестьяне-собственники : Кирилл Стефанович Ващенко и Давида Денисовича Фомина - жена ... Показать все
Смерть
18.02.1882
Причина смерти: Болезнь-диарея | Троицкая церковь с.Петропавловка м/к 1882г.зап.№ 13,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1089
Похороны
20.02.1882
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