Удод Тимофей Маркович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Удод Марк Родионович
Мать: Удод Агафья Андреевна
Бракосочетание
После 1900
Жена: Удод Евфимия Евфимовна
Рождение ребёнка
31.10.1906
Дочь: Мария Тимофеевна
Мать ребёнка: Удод Евфимия Евфимовна
Троицкая церковь с.Петропавловка м/к 1906г.зап.№ 125,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1100 кадр № 300611.
Смерть
Неизвестно