Удод Тимофей Маркович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУдод Тимофей Маркович

Удод Тимофей Маркович

Место рождения

Тарасовка

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1840 г.р.

Мать

Около 1840 г.р.

Жена

Около 1880 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Удод Марк Родионович

Мать: Удод Агафья Андреевна

Бракосочетание
После 1900

Жена: Удод Евфимия Евфимовна

Рождение ребёнка
31.10.1906

Дочь: Мария Тимофеевна

Мать ребёнка: Удод Евфимия Евфимовна

Троицкая церковь с.Петропавловка м/к 1906г.зап.№ 125,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1100 кадр № 300611.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close