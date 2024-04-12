(Удод) Мария Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Удод) Мария Тимофеевна

(Удод) Мария Тимофеевна

Место рождения

Тарасовка

Дата рождения

31.10.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1906

Отец: Удод Тимофей Маркович

Мать: Удод Евфимия Евфимовна

Троицкая церковь с.Петропавловка м/к 1906г.зап.№ 125,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1100 кадр № 300611.
Крещение
31.10.1906
Троицкая церковь м/к 1906г.,зап.№ 125,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1100 кадр № 400611. | Godparents:Петропавловские крестьяне-собственники:Андрей Евфимович Подел и дочь крестьянина с.Бесани Симеона Дьяченко - дев... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close