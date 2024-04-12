(Удод) Анастасия Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Удод) Анастасия Марковна

Место рождения

Тарасовка

Дата рождения

20.10.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1840 г.р.

Мать

Около 1840 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1882

Отец: Удод Марк Родионович

Мать: Удод Агафья Андреевна

Троицкая церковь с.Петропавловка м/к 1882г.зап.№ 155,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1089
Крещение
20.10.1882
Троицкая церковь с.Петропавловка м/к 1882 зап.№ 155,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1089 | Godparents:Крестьяне с.Петропавловка : Иван Стефанович Закарлюка и Ефима Евдокимовича Поды -жена Хартина Андреевна
Смерть
Неизвестно
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