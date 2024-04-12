(Удод) Анастасия Марковна
Место рождения
Дата рождения20.10.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
20.10.1882
Отец: Удод Марк Родионович
Мать: Удод Агафья Андреевна
Троицкая церковь с.Петропавловка м/к 1882г.зап.№ 155,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1089
Крещение
20.10.1882
Троицкая церковь с.Петропавловка м/к 1882 зап.№ 155,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1089 | Godparents:Крестьяне с.Петропавловка : Иван Стефанович Закарлюка и Ефима Евдокимовича Поды -жена Хартина Андреевна
Смерть
Неизвестно