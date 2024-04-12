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Удод Пантелеймон Маркович

Место рождения

Тарасовка

Дата рождения

24.07.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Удод Федор Пантелеймонович

Мать ребёнка: Удод Мелания Гордеевна

Рождение
24.07.1866

Отец: Удод Марк Родионович

Мать: Удод Агафья Андреевна

Троицкая церковь с.Петропавловка м/к 1866г.лист № 138,зап.№ 52,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1052
Крещение
25.07.1866
Троицкая церковь с.Петропавловка м/к 1866г.лист № 138,зап.№ 52,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1052 | Godparents:Крестьяне с.Петропавловки: Кирилл Стефанович и Мария Александровна Удод
Рождение ребёнка
01.07.1891

Сын: Удод Илья Пантелеймонович

Мать ребёнка: Удод Мелания Гордеевна

Рождение ребёнка
13.10.1905

Дочь: Анна Пантелеймоновна

Мать ребёнка: Удод Мелания Гордеевна

Троицкая церковь с.Петропавловка м/к 1905г.зап.№ 106,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1100 кадр № 400545
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Удод Мелания Гордеевна

Смерть
Неизвестно
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